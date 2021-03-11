Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "cep telefonunu elinden bırakamayan yetişkinlere" çağrı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "cep telefonunu elinden bırakamayan yetişkinlere" çağrı

11.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:57
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.

Selçuk, bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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