Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, "biz buradayız" paylaşımı
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Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, "biz buradayız" paylaşımı

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ilgili paylaşım yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ilgili paylaşım yaptı.

Selçuk, paylaşımında "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencileriyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin "Eğitim kapanmadı, ekranlarımızdan devam ediyor, hep birlikte çocuklarımız için buradayız." dedikleri video da yer aldı.

Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 'biz buradayız' paylaşımı
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 'biz buradayız' paylaşımı
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 'biz buradayız' paylaşımı
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 'biz buradayız' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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