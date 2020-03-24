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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Binali Yıldırım'a taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.

24.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:42
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Binali Yıldırım'a taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski TBMM Başkanımız ve 65. Hükümetimizin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın vefat eden kayınvalidesine Allah'tan rahmet, değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendi başta olmak üzere tüm aileye sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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