Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması

28.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:14
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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