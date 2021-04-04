Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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