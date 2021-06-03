Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının... - Haberler
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