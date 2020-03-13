Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler." Kaynak: AA