Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sanal gerçeklik araçlarının meslek okullarımızda kullanılacak olması...

13.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:06

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sanal gerçeklik araçlarının bir şekilde derslerimizde, öğretmenlerimizin eğitiminde, meslek okullarımızda kullanılacak olması bizi heyecanlandırıyor." dedi.

TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Selçuk, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi kavramlarının basit oyuncaklardan karmaşık bilimsel laboratuvar araçlarına kadar geniş bir alanda kullanılır hale geldiğini anlattı.

Selçuk, dünyanın yeni bir çağa hazırlandığını, bu yeni çağın biyolojik olanın, dijital olanla aynı bedende yer alacağı bir dönem olacağını bildirdi.

Bu çağda insan beynine yazılım yüklenmesinin, damarlarda nanorobotların dolaşmasının mümkün olabileceğine işaret eden Selçuk, "Bu durum, robotiğin, otomasyonun bütün üretim süreçlerinde ne derece hakim olacağını da bize çağrıştırıyor." diye konuştu.

Bugünkü ilkokul çocuklarının ileride "Siz bizi neye hazırladınız?" sorusunu kendilerine soracağını dile getiren Selçuk, bu nedenle çocukları yeni çağa hazır hale getirme mükellefiyetlerinin bulunduğunu vurguladı.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde yapmaya çalıştıkları atılımın bir dünya hikayesine eşlik etmekle ilgili olduğunun altını çizdi.

Bakanlık olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde hummalı bir çalışmanın içinde bulunduklarına dikkati çeken Selçuk, özellikle meslek liselerinde yeni bir dönemin başladığını dile getirdi. Selçuk, "Bu yeni dönem, artık mazeretleri, şikayetleri bir kenara bırakıp çözümler üzerinde konuşma dönemi." değerlendirmesini yaptı.

Meslek liselerine ilişkin son dönemde yapılan çalışmaları anlatan Selçuk, bu kapsamda, erkek çocukların meslek liselerine yönelmesini engelleyen askerlik sorunuyla ilgili yasanın çıkarıldığını, meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelirden Hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e indirildiğini, mesleki eğitim merkezlerine devam edenlere lise mezuniyeti hakkı tanıyan mevzuatın düzenlendiğini, ASELSAN bünyesinde savunma sanayileriyle ilgili lise kurulduğunu, otellerin içine liseler açıldığını, 20 yılda ortaya çıkan 50'nin altındaki patent ve faydalı modelin sadece bu yıl 250'e ulaştırıldığını, öğrencilerin artık iş garantili okullarla buluşturulduğunu, hakemlik lisesi ve elektrikli otomobille ilgili liselerin açılacağını söyledi. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ihtiyacı olan alan neyse onun okulu ve teknolojisi bu sistemin içindedir. Eğer okullarımızda bu sistem ya da teknolojiler yoksa o zaman fabrikalar, imalathaneler bizim okullarımızdır ve biz oralarda bu işi rahatlıkla yürütebiliriz. Bunun için esnek bir mevzuata ihtiyacımız var. Bunun için pratik bir bakış açısına ihtiyacımız var. TOBB'la beraber bu bakış açısını son derece işlevsel bir şekilde yürütüyoruz, kahve içerken bütün problemlerimizi çözüyoruz. Dolayısıyla 30 yıl beklemeye gerek yok."

Selçuk, çalışmalardaki desteği için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

"Şimdi konuşulan şeyin kalite olması lazım"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de artık belirli kısıtlamaların aşıldığını, fiziksel, dijital ve insan kaynakları alt yapısıyla ilgili çok temel sorunların çözüldüğünü ifade ederek, "Şimdi konuştuğumuz şeyin kalite olması lazım. Bu anlamda biz girdi temelli maksimizasyon yaklaşımıyla değil, sürecin ve çıktının konuşulduğu optimizasyon anlayışıyla Bakanlığı yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu amaç için ciddi bir yazılımsal alt yapı ve makine öğrenmesi üzerine çalışma yürüttüklerini dile getiren Selçuk, milli eğitim politikalarını artık kişisel olmaktan çıkarıp bilimsel metotlarıyla ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

Okulların nereye yapılması gibi konularda coğrafi bilgi sistemi karar destek sistemini kullandıklarını belirten Selçuk, "Türkiye'nin bir ilinin, örneğin Şırnak ilinin İdil ilçesinde herhangi iş ve işlemde bir problem varsa bunu dijital bir teftişle mobil olarak izleyebilmemizin alt yapısını kuruyoruz." bilgisini verdi.

Türkçe Söz Varlığı Projesi'ni bu yıl sonu itibarıyla hayata geçireceklerini bildiren Selçuk, sistemi Türkçe olarak kurduklarını anlattı.

Selçuk, TOBB ETÜ'de açılan Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'ne ilişkin, "Sanal gerçeklik araçlarının bir şekilde derslerimizde, öğretmenlerimizin eğitiminde, meslek okullarımızda kullanılacak olması bizi heyecanlandırıyor. Bu ortak çalışmaların muhakkak surette içerisinde olacağız ve birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.

Kurumsal yapıların bazen bürokrasiye sıkışabildiğini belirten Selçuk, "Parlak beyinler, parlak kişiler, parlak zekalar, kurumların da önüne geçip bir şekilde kendi inovasyonlarını ortaya koyup bu toprakların bu coğrafyanın mesuliyeti içinde üzerlerine düşen vazifeyi beklenenden çok daha fazla biçimde yapmaya çalışıyorlar. Bu projeyi de böyle bir proje olarak görüyorum. Bu güzel örnekler, çıtamızı, beklentimizi yükseltiyor ve çocuklarımızın hayallerine hayal katıyor. " ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlik sadece bir geçim vasıtası değildir"

Öğretmenliğin, bilim insanlığının, öğrenciliğin sadece geçim vasıtası olarak diploma için yapıldığında bir yere varılamayacağının altını çizen Selçuk, hayalin olmadığı yerde üniversitelerden de hiçbir şeyin çıkmayacağını vurguladı.

Bakan Selçuk, öğrencilere, "Diploma artık herkeste var, sizi farklı kılan şey, derste ne yaptığınız değil, ders dışında ne yaptığınızdır. Dolayasıyla ders dışında ne yaptığınıza dair bir gündem oluşturun. Özgeçmişinizle fazla ilgilenmeyin, kendinize öz gelecek yazın. Dünyanın hangi ülkesinde ne yapabilirseniz, iddianız ne? Bunu muhakkak sorgulayın. Bu sorgu söz konusu olursa ülkeye olan borcunuzu ödemiş olursunuz." diye konuştu.

"Sanal ve artırılmış gerçeklik yazılımları Türkçe olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkan Vekili Faik Yavuz da TOBB ETÜ'nün Türk iş dünyasının özgür düşünen, teknoloji ve icat üreten yeni bir nesli kazandırma projesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bir yıllık iş tecrübesiyle mezun oluyor, geliştirdikleri Türkiye'nin ilk yerli dronu'yla tam 1 milyon liralık ön satış yaptılar. Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle Microsoft'la yarışan, Nokia'ya teknoloji ihraç eden firmalarımız var." dedi.

Yavuz, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nin dünyada 6 farklı mühendislik laboratuvarının bir arada olduğu tek merkez olduğunu, Türkiye'nin insansız hava araçlarının ilk prototiplerinin burada yapıldığını kaydetti.

Açılışı gerçekleştirilen Ebuliz Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin Türkiye'nin geleceği için önemli rol oynayacağını değerlendiren Yavuz, "Geleceğin eğitim programları burada tasarlanacak. Teknolojinin daha verimli kullanımı için artırılmış, sanal ve karma gerçeklik üzerine yazılımlar geliştirilecek. Her yaş grubu ve farklı disiplinlere uygun eğitim içerikleri hazırlanacak ve güvenli deneyim alanları tasarlanacak." dedi.

Yavuz, kısa sürede liselerde, mesleki ve teknik eğitim ile ön lisans ve lisans programlarında, burada üretilen yazılım ve programların kullanılacağını bildirerek, "Meslek lisesindeki bir öğrenci motorun parçalarının, nasıl çalıştığını, nasıl sökülüp takıldığını gerçek motorun yanındaymış gibi, bu sistemle öğrenebilecek. Medikal, sağlık, ulaşım, üretim, savunma ve uzay teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri gibi alanlarda yerel yazılımlar Türkçe olacak. Böylece dünyada, sanal ve artırılmış gerçeklikle ilgili kendi ana dilinde içerik üreten, 5. ülke olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, daha sonra Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışını yaptı ve sanal gerçeklik derslerini deneyimledi.

Kaynak: AA