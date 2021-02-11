Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları"nı tanıttı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları"nı tanıttı Açıklaması

11.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:39
Milli Eğitim Bakanı Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim alanında görevli öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını amaçlayan "Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları"nı tanıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim alanında görevli öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını amaçlayan "Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları"nı tanıttı.

Bakan Selçuk, programın ilkinin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'nın, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların mutluluğunun en üst seviyeye çıkartılmasında rol oynayacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın herhangi bir eğitim imkanından eksik kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda özel eğitim okullarının sayısını artırıyoruz, buradaki öğretmenlerimize destek veriyoruz, altyapı imkanlarını geliştiriyoruz. Müfredatımızda, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dahil olan içerikleri zenginleştirerek, ortaya konulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ediyoruz. İlgili materyallerin, araç ve gereçlerin tedariki konusunda da son derece yoğun çalışma içerisindeyiz."

Öğretmenlere sürdürülebilir eğitim paketi imkanı

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitiminde görev alan öğretmenlere, "Sizin daha fazla neye, hangi imkanlara ihtiyacınız var?" sorusunu yönelttiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Gördük ki mesleki gelişim eğitimleri burada çok kritik bir noktada. Yani öğretmenlerimiz yeni gelişmelerden haberdar olmak, yeni kaynaklarla tanışmak istiyorlar. Bu anlamda da kendi eğitimleri ve müfredatlarının geliştirilmesi konusunda destek bekliyorlar. Bu çerçevede, daha önce yaptığımız otizm spektrum bozukluğuna yönelik çalışmaların kapsamını çok daha genişletip, özel eğitim alanı mesleki gelişim programıyla birlikte kitap setini hazırladık. Bu setle bütün öğretmenlerimizin kendilerine yönelik içerikleri çok daha verimli bir şekilde görebilmelerine fırsat sağlamış olduk.

Uygulamaya dayalı ve etkinlik temelli bir mesleki gelişim programından söz ediyoruz. Bu mesleki gelişim programının hayata geçmesiyle beraber öğretmenlerimiz sadece belirli sürelerde değil, uzun soluklu, sürdürülebilir bir eğitim paketi imkanına kavuşacak. Alınan eğitimlerin daha derinleşmesi, genişlemesi söz konusu olacak. Bu programın hayata geçmesiyle öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatında büyük değişimler olacağına da inanıyoruz. Çünkü öğretmenlik kendini geliştirmeyle alakalı bir meslek."

Programa Anadolu Üniversitesi ile UNESCO destek verdi

Selçuk, mesleki geliştirme süreci içerisinde ortaya çıkan değişim, yenilik ve farklılıkların sürekli olarak hayatın içerisinde olması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu konularda ele alınan çalışmalara baktığımızda gördüğümüz şey; kaynaştırma, bütünleştirme, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, bedensel yetersizlik, süreğen sağlık sorunu, görme yetersizliği, dil ve konuşma güçlüğü, hafif düzeyde engelli, zihinsel engelli, sınır zeka düzeyi, işitme yetersizliği ve uyum güçlüğü gibi birçok alt başlıktaki içeriklerden söz ediyoruz. Her alt başlığın farklı uzmanlıkları var. Bunların uzmanlar tarafından literatüre dayalı olarak yetkinleştirmesine ihtiyacımız var. Bu anlamda Anadolu Üniversitesinin birikimine gerçekten gereksinim duyuyoruz. Bu birikimden de son derece işlevsel biçimde faydalanabiliyoruz."

Bakan Selçuk, programa katkı sağlayan Anadolu Üniversitesi ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve ilgililerin katıldığı tanıtım toplantısı, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Arda Turan Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları"nı tanıttı Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:42:49. #1.14#
title