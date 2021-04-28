Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavların tamamlandığını aktaran Selçuk, "Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleye biliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin aşılanması hakkında bilgiler veren Selçuk, "Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağının bilgisini veren Selçuk, "Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" açıklamasında bulundu.

TABLET DAĞITIMI

Bu zamana kadar 750 bine yakın tableti öğrencilere teslim edildiğini belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Onların da takibini yapıyoruz. Bir evde 2 kardeş var 3 kardeş bazen kardeşler ortaklaşa kullanılabiliyor. Hiçbir öğrencinin hiçbir dersi kaçırması söz konusu değil. EBA destek merkezlerimizden de öğrencilerimiz yararlanabilir."

Öğretmenlerin atamaları hakkında bilgi veren Selçuk, "Öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz. Şu anda 20 bin ile kısıtlı" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı