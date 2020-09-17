Milli Eğitim Bakanı Selçuk - Okul bahçesinde Temassız Oyunlar Kitabı provası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde meslektaşlarıyla oyun oynaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla okul bahçesindeki provaya katıldı.
17.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:02
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde meslektaşlarıyla oyun oynaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla okul bahçesindeki provaya katıldı.
Kaynak: AA