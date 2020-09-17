Milli Eğitim Bakanı Selçuk - Okul bahçesinde Temassız Oyunlar Kitabı provası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk - Okul bahçesinde Temassız Oyunlar Kitabı provası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde meslektaşlarıyla oyun oynaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla okul bahçesindeki provaya katıldı.

17.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçesinde meslektaşlarıyla oyun oynaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla okul bahçesindeki provaya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk - Okul bahçesinde Temassız Oyunlar Kitabı provası

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Halil Sezai Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Falcao Tisserand Sergen Yalçın Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk - Okul bahçesinde Temassız Oyunlar Kitabı provası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:02:44. #1.14#
title