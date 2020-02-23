Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Selçuk, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.