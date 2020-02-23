: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

23.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:21

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Selçuk, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.

Kaynak: AA

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