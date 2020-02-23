Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

23.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:21
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı 'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Selçuk, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu
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