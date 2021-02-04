Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlere Kovid-19 aşısı yapılması) Planlamalar devam ediyor"
04.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:55
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın mensubunun sorusunu cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarının sorusunu cevapladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çıkışı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın mensubunun sorusunu cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarının sorusunu cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay