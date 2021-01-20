Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı

20.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:38
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden belediyenin uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencileri, öğretmenleriyle buluşturduğu Mobil EBA Destek Noktası Otobüsünü ziyaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden belediyenin uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencileri, öğretmenleriyle buluşturduğu Mobil EBA Destek Noktası Otobüsünü ziyaret etti. Bakan Selçuk, online derse katıldığı öğrencilerle daha sonra kar topu oynadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Selçuk, Yassıören Mahallesinde lise öğrencileriyle buluşarak, bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Bakan Selçuk daha sonra, Soğulcak Mahallesi'nde ortaokul öğrencileriyle buluştu. Selçuk, burada Kahramankazan Belediyesi'nin uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrenciler için hazırladığı Mobil EBA Destek Noktası Otobüsünde öğrencilerle online derse katıldı. Bakan Selçuk, dersin ardından çocuklara çeşitli hediyeler vererek, bir süre sohbet etti. Selçuk daha sonra dışarıya çıkıp, otobüsün çevresinde öğrencilerle kar topu oynadı. Öğrencilerle kart topu oynarken keyifli anlar yaşayan Bakan Selçuk, bu sırada çekilen fotoğrafı Twitter hesabından, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" mesajıyla paylaştı. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle kar topu oynadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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