Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi
12.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:31
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi.
Bakan Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detayları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com