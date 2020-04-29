Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle