Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız
29.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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