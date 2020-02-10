Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Milletimizin başı sağ olsun"

10.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA