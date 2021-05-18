Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"