Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul... - Haberler
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