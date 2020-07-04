Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Teknoloji... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Teknoloji Alanında yaşanan patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Teknoloji Alanında yaşanan patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum." - ANKARA Kaynak: İHA