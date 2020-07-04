Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Teknoloji...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Teknoloji Alanında yaşanan patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum.
04.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:04
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Kimya Teknoloji Alanında yaşanan patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA