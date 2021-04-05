Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi

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Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde gezmesi Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde boyama yapması ve halı dokuması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(solda), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı.

Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde gezmesi

Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde boyama yapması ve halı dokuması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(solda), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı. Masal Evi'nin açılışını gerçekleştiren Selçuk, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı