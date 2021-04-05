Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde gezmesi Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde boyama yapması ve halı dokuması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(solda), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı.

Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde gezmesi

Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde boyama yapması ve halı dokuması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(solda), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı. Masal Evi'nin açılışını gerçekleştiren Selçuk, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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