Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Masal Evi'ni gezdi

Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde gezmesi Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde boyama yapması ve halı dokuması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(solda), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı.
Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde gezmesi
Bakan Ziya Selçuk'un Masal Evi'nde boyama yapması ve halı dokuması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(solda), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı. Masal Evi'nin açılışını gerçekleştiren Selçuk, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı