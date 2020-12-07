Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Malatya'da görev yapan öğretmenlerle buluştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Malatya'da görev yapan bazı öğretmenlerle internet canlı yayınında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Malatya'da görev yapan bazı öğretmenlerle internet canlı yayınında bir araya geldi.

Bakan Selçuk, buluşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Malatya'daki meslektaşlarıyla buluştuğunu, hepsinin olağanüstü çabalarla ustalıklarını konuşturduğunu belirten Selçuk, "Evdeki çarşaflarla çadır kuran ve masal anlatanlara, kısıtlı imkanlarıyla okulunu dönüştürenlere, tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey sizin sayenizde…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal