Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
13.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 salgını kapsamında her türlü önlem alındı"

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını kapsamında her türlü tedbirin alındığının altını çizerek, "2020 yılında merkezi sınavın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılması gerekliliği nedeniyle uygulama sürecinin tümünü kapsayan sağlık önlemleri alındı." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak merkezi sınava katılacak tüm öğrencilerin sınava kendi okullarında girebilmelerini sağladıklarının altını çizen Selçuk, LGS kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama ile öğrencilerin sınav sürecine ilişkin kaygılarını azaltmaya ve sınav günü oluşabilecek fazladan hareketliliği önlemeye çalıştıklarını aktardı.

Bu karar sonrasında sınav uygulanan okul sayısının büyük bir artış gösterdiğine dikkati çeken Selçuk, geçen yıl 3 bin 873 okulda uygulanan merkezi sınavın, bu yıl 18 bin 139 okulda uygulandığını, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleştiğini belirtti.

Sağlık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınav görevlisi sayısında da büyük bir artış gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, geçen yılki merkezi sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken bu yılki merkezi sınavdaki görevli sayısının iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştığına işaret etti.

"Soru iptali yok"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmede ise şunları kaydetti:

"Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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