Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Kurslarımızla Köylerdeyiz" tanıtım programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu üretimler hayata geçtiğinde bu kurslar hayata geçtiğinde tarımsal üretimin kılcal damarlara yayılması, yeni yöntemlerle ve modern usullerle üretimin artırılması noktasında büyük bir yolumuz ve yolculuğumuz var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu üretimler hayata geçtiğinde bu kurslar hayata geçtiğinde tarımsal üretimin kılcal damarlara yayılması, yeni yöntemlerle ve modern usullerle üretimin artırılması noktasında büyük bir yolumuz ve yolculuğumuz var." dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurslarımızla Köylerdeyiz" tanıtım programına katılan Bakan Selçuk, bazı illerle canlı bağlantı yaptı.

Kırsal kesimde ikamet edenlere yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380'e yakın kurs programı hazırladıklarını söyleyen Selçuk, 25 bin köy muhtarına gönderdikleri mektupla eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir aşamaya geldiklerini belirtti.

Ziya Selçuk, "Elbette 'eğitim beşikten mezara kadardır' diyoruz, daha çok okul çağı çocukları için eğitim düşünülüyor ama bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bırakın yıllar içerisinde, aylar içerisinde büyük değişimler ve dönüşümler yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Hayat boyu öğrenmenin artık normal öğrenme haline geldiğini vurgulayan Selçuk, kimin nerede hangi eğitimi alırsa alsın, hayatı boyunca eğitimini yenilemek ve ortaya çıkan değişimlere ayak uydurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in, "Kara toprak" şiirinden bölümler okuyan Selçuk, "Üreticilerimizin kıymetini çok daha iyi anladığımız bir çağı yaşıyoruz ve bunu desteklemek bizim ana vazifemiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ekonomideki, toplumdaki ve ailedeki sürdürülebilirliğin, bireyin mutluluğunun üretime dayandığını vurgulayarak, "Peki üretim nasıl olacak? Üretimin bir yolu ve metodu olmalı. Elbette var ama bugün tarımsal üretimde metodlar çok değişti ve maliyetler, verimlilik ve benzeri konularda yeni bakış açıları var. Bizim bu yeni usulleri, yeni yöntemleri ve teknikleri halkımızla paylaşmamız için çok güzel bir yolumuz var, halk eğitim merkezleri, bütün Türkiye'ye yayılmış vaziyette. Bu hizmetleri zevkle yürütüyoruz." diye konuştu.

"Muhtarlarımız bizim yoldaşlarımız"

Açılan kursların artık halkın ayağına gitmesi gerektiğine işaret eden ve hayatın gerçekleriyle uyumlu, 380'e yakın kurs programının hazırlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün toplumun neye ihtiyacı varsa, dünyanın neye ihtiyacı varsa ve ihracatın neye ihtiyacı varsa onların adı konulmuş burada. Bu üretimler, bu kurslar hayata geçtiğinde tarımsal üretimin kılcal damarlara yayılması, yeni yöntemlerle ve modern usullerle üretimin artırılması noktasında büyük bir yolumuz ve yolculuğumuz var. Bu yolculukta da muhtarlarımız bizim yakın arkadaşlarımız, bizim yoldaşlarımız. Çünkü biz Anadolu'da onların bizim elimiz, kolumuz, beynimiz olmasını istiyoruz. Onlar vasıtasıyla bütün halkımıza ulaşıp bu konularda üretimi çeşitlendirmek, eğitimi hızlandırmak ve bir şekilde sürdürülebilir bir gelişmeye hizmet etmek istiyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Hayata dokunmak bizi çok mutlu ediyor, tarım ve hayvancılığın çok daha bilinçli bir şekilde, sürdürülebilir şekilde ve yeni teknolojilerin de dikkate alındığı bir şekilde icra edilmesi elbette ülkemizin hayrına olacak. Dünyanın da hayrına olacak. Çünkü üretilenler tüm dünyaya yönelik bir erişime de sahip olacak."

Halk eğitimi kurslarının köylere, vatandaşların ayağına götürüldüğünü anlatan Selçuk, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makinaları bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda açılacak ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceklerini bildirdi.

Vatandaşlara genel mesleki ve teknik kurs imkanları sunduklarını, bu kurslar sayesinde bütün köy sakinlerinin eğitim almasının yolunu açtıklarını ifade eden Selçuk, projeye katkı sunan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından illerdeki köylere canlı bağlantı yaparak muhtarlardan proje hakkında bilgiler aldı.

Ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurulabilecek. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyerlere katılım belgesi verilecek.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay