Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Korona virüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması...

06.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:42

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda dezenfektan çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğine değinerek, "Küresel ölçekli yaşanan korona virüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.



Hijyen solüsyon ihtiyacının Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından karşılandığını da aktaran Selçuk, "Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler" dedi.



Kişisel hijyenin sağlanması gerekliliğine vurgu yapan Selçuk, "El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA