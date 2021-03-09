Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü

09.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:37

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) de hizmete açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) de hizmete açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin değerlendirildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalarına zemin sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bu iş birliklerimizi, nihayetinde EBA'nın KKTC'de hizmete açılması ile taçlandırdık. KKTC'nin eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim."

Uluslararası platformdaki kısıtlamalara rağmen KKTC'nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu vurgulayan Ziya Selçuk, Amcaoğlu'nun ziyaretini, ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi için yeni bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.

Konuk Bakan Olgun Amcaoğlu da salgın döneminde eğitim alanında yapılan iş birliklerinin KKTC'ye güç verdiğini ve bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini bildirerek, iş birliği için teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Nükhet Duru Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı Amcaoğlu ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:56:18. #1.14#
title