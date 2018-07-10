Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesiydi

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk, Kapadokya Üniversitesi'nde Beşeri Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan bakanlar kurulu listesinin ardından Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi'nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ziya Selçuk yeni Milli Eğitim Bakanı olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Kapadokya Üniversitesinde bu yıl açılan Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı. - NEVŞEHİR