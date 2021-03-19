Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kahramanmaraş'ta eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kahramanmaraş'ta eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

19.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:31
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kahramanmaraş'ta eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin daha iyi mekanlarda çalışıp verimli olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin daha iyi mekanlarda çalışıp verimli olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi ve Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehidi rahmetle yad etti, onun hatırasıyla okulun gençlerle buluşacağını dile getirdi.

Tüm Türkiye'de eğitim olanaklarını yükseltmeyi arzu ettiklerini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizin çok daha iyi mekanlarda çalışması için, daha verimli olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta da bunun için bulunuyoruz. Kahramanmaraş'ın okullarını geliştirebilmek için hangi planları yapabiliriz, bunları konuşacağız. Uzaktan eğitim konusu bugün bizim için farklı bir önem taşıyor. Dezavantajı avantaja çevirme konusunda çalışıyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Eğitim yapıları konusunda hayırsever desteklerinin önemine işaret eden Selçuk, geleceğe yatırım yapan ve eğitim için çaba gösterenlere teşekkür etti.

20 okulun açılışı gerçekleştirildi

Bakan Selçuk, konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 20 okulun açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal ile diğer ilgililer katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle açılışını yaptığı Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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