Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu

08.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:52
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen ve çalışanlarla buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen ve çalışanlarla buluştu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum. 8 Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'ndaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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