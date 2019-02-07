Milli Eğitim Bakanı Selçuk İnegöl'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bursa'daki programının ardından İnegöl Müzakere Cemiyeti Toplantısı'na katıldı.

İnegöl Müzakere Cemiyeti Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrücü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve iş adamları katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu güzel toplantımızın İnegöl için hayallerimiz, hedeflerimizi bir araya getirip buluşturmanız çok saygıdeğer bir girişim. Siz eğer böyle bir sorumluluğun içerisine girmeseniz, bu topraklara olan borcunuzu ödemiş olmazsınız, vebal altına kalırsınız. Bir söz vardır; hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz. Ama her bir yağmur tanesi aslında selden sorumludur. Hepimizin İnegöl'ün iyiliği ve kötülüğünden mesulüz. Bunun altından kalkamayız. İnegöl ile ilgili elbette çok güzel hikayeler, çok güzel başarılar anlatılıyor. Sizlerde buranın kalkınması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat dünyaya baktığınızda çeşitli kalkınma projeleri ve programları var. Mesela ABD'de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan bir gözün, başa birikimleri sayesinde orada farklı bir kalkınma projesi getirmesi ile oluşuyor. Elbette kendinizi görüyorsunuz, imkanlarınızı fakrındasınız. Benim size tavsiyem İnegöl'ün çok dışında bambaşka bakış açıları olan, kişiler, gurupların burası için bir kalkınma projesi için tavsiyesi ne olur. Bunu değerlendirmenizde yarar var. Ama bunu değerlendirirken sadece ekonomik olarak bakmamakta fayda var" dedi.

"Buranın asıl meselesi sosyolojisi, antropolojisi ve burası ile ilgili kalkınma parametrelerinin yeniden tarif edilmesi ile ilgili olabilir diye düşünüyorum" diyen Selçuk, "Bu anlamda daha önce dünyada, ya da Türkiye'de şehir kalkınması ile ilgili ekosistem çalışan uzmanlar yada guruplar var. Bunlardan destek almanızda fayda var. Burada kiminle konuşsam mobilya ve tekstilden söz ediliyor. Bu var olan varlıklarımız ile ilgili bir bakış açısı. Bambaşka bir açıdan bakılsa başka bir şey görülür mü? Şekeri, suyu, tuzu bir araya getirdiğinizde farklı bir şey görünüyorsa, bunların yanında başka bir karışım maddesi olsa İnegöl için etkiletici bir mahiyet arz eder mi, etmez mi? Şöyle bir söz var; hasta ile operatör aynı kişi olmaz. Eğer siz burası için bir şey planlıyorsanız operatör anlamında destek almanızda fayda var. Bunu yaparken kendi gücünüze güvenebilirsiniz. Güç ve kudret önemli ama bunun için bir irade koymakta önemli. Bunu tamamlayıcı faktör ise mühimdir. Sizin kudretiniz, paranız olabilir. İrade koyacak liderlikte koyabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz. Orta ya da kısa vadeli çalışmalar olur. Benim tavsiyem; İnegöl için küresel ölçekte yeni bir tasahhurun bambaşka bir tefekkürle ele almanız, mevcut düzeni yeniden tarif etmeniz olabilir diyorum. Bugün burada bulunan herkese katkıları için, eğitimleri için verilen desteklerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak koyulan destekten mutlu olduğunuzu biliyorum. Desteklerinizin artarak devam etmesinin, verdikçe daha çok geleceğini ve hayırlarınızın kabulünü diliyorum" dedi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, "İnegöl'ümüze hoş geldiniz. İnegöl Müzakere Cemiyeti İnegöl'ün idari, ticari ve siyasi arkadaşlarımız burada. İnşallah güzel bir akşam olacak. Teşekkür ederiz. Geldiğimizde bizi kabul ettiniz hemen kabul ettiniz teşekkür ederiz. Ehliyet sınavına giren arkadaşlarımız Bursa'da sınava giriyorlardı, artık İnegöl'de ehliyet alacağız. Aynı zamanda üniversite ve belediye iş birliğinde sizden rica edilmiş olan erken çocukluk eğitim merkezi için desteklerinize teşekkür ederiz. Bir cemiyet toplantımız var dedik icabet ettiniz sağ olun. Arkadaşlarım adına toplantımızın gündemine daha sonra devam etme kararı aldık" dedi.

Konuşmaların ardından atama bekleyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a atama beklediklerini söyleyerek çiçek takdim etti. Bakan Selçuk ise öğretmenlere çalışmaların devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklama yapacağını bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA