Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz"

02.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:56
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, 'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz"

Kaynak: AA
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