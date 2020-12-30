Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek."
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek."

30.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:33
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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