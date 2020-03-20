Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi de yaparız"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi de yaparız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin, "Hiçbir endişeye mahal yoktur.

20.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:44
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin, "Hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi de yaparız." dedi

Bakan Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dar kapsamlı olarak gerçekleştirilen "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bakan Selçuk, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen tatilin uzayıp uzamayacağına ilişkin soru üzerine, "Emin olun bütün planlamamız tamamen dünyadaki somut verilere bağlı olarak, Türkiye'deki yayılım haritasına bağlı olarak, Bilim Kurulu'nun paylaştığı bilgilere bağlı olarak güncelleniyor. Burada biz şöyle olur veya böyle olur diyerek ani bir karar almak üzerine değil, olasılıklar üzerinden A senaryosu, B senaryosu, C senaryosu gibi senaryolar üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzaktan eğitimi ulusal ölçekte yapabilme kapasitesi olan birkaç ülke arasında Türkiye'nin de olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Anne ve babalarımızın yanındayız. Bu hepimizin ortak işi ve en büyük sorumluluk bizde." dedi.

"Endişeye mahal yok, her türlü telafiyi yaparız"

Okullardaki tatil kararı ile ilgili bir soru üzerine Bakan Selçuk, "İlk toplantıda daha virüs konusu bu kadar gündemde değilken. Bizim oradaki senaryomuz şuydu. Biz yayılım haritalarına baktığımızda erken kapatmanın avantaj olduğunu fark ettik. ve çocuklarımızı okulda tutarsak evdeki yaşı büyüklere taşıma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden de hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi yaparız." diye konuştu.

Selçuk, sınava girecek çocukların psikolojisinin de önemli olduğunu belirterek, "Bu toplumu rahatlatmamız lazım bizim. Sevgili öğrenciler, siz yüz yüze ne eğitim gördünüz, sınav onlardan, rahatlayın. Anne babayı rahatlatmamız lazım bizim." açıklamasında bulundu.

"Sınavların zamanında olmasını istiyoruz"

Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki soruya da Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:

"Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir sebep olursa."

Uzaktan eğitim sürecinin merkezinde TRT iş birliğinde gerçekleştirilecek televizyon yayınlarının olduğunu aktaran Selçuk, bir evde farklı sınıflara giden öğrencilerin olabileceğini, bunun için de televizyondan tekrar yayınların olacağını söyledi.

"Telafi eğitimleri planlıyoruz"

Ziya Selçuk, televizyonlardaki telafi eğitimlerinin yeterli olup olmayacağı şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Televizyon tam anlamıyla bir çocuğa yeter mi? Tabii ki yetmez. Peki ne yapmayı planlıyoruz? Telafi eğitimleri planlıyoruz. Yani, yüz yüze eğitimler. Destekleme yetiştirme kurslarının tamamını telafi eğitimi çerçevesinde yeniden yapılandırdık. Diyelim ki sınavlarla ilgili tarih değişikliği oldu. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığının sınav haftaları olarak ilan ettiği haftalar var. Bunları da dikkate alarak senaryolar oluşturduk."

Yaz tatilinde gerekmesi halinde yaz paketinin de konulacağının altını çizen Selçuk, "Öyle bir paket çalışmamız da var. Hafta sonu paketi de koyarız. Biz çocuğumuzun ulaşmasını istediğimiz yere ulaşana kadar gereği neyse bunu yapmakla mükellefiz." diye konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) uzaktan eğitim süreci sonrasında da aktif olarak kullanılacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Dünya artık 'kapatın defterleri, kitapları sınav yapacağım' dönemini kapatıyor. Biz çocukların hafızasını ölçmüyoruz. Her şey açıkken sorabileceğiniz soru nedir? Önemli olan budur." dedi.

"Teknik çalışmalar sonrasında genel bir açıklama yapılacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel öğretim kurumları ve kurslara ekonomik desteğin olup olmayacağı ve velilere geri ödemenin yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Teknik heyet çalışıyor. Maliye Bakanlığımızla da irtibat halindeyiz. Dün ilgili STK'lerle bir aradaydık. Bana bir rapor verdiler. TOBB Başkanımız ile bir görüşme yaptık, bu konularda. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye. Teknik çalışmalar sonrasında genel bir açıklama yapılacaktır."

Bakan Selçuk, atanan 20 bin öğretmenle ilgili takvimin de en kısa zamanda açıklanacağını vurgulayarak, "Müsterih olsunlar, teknik planlamalar üzerinde çalışılıyor. 2020 yılı içinde 20 bin öğretmen daha alacağımızı geçtiğimiz günlerde açıklamıştık. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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