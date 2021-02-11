Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu çalışmaların devamı gelecek"
11.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:30
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay