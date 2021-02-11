Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu çalışmaların devamı gelecek"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu çalışmaların devamı gelecek"

11.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bu çalışmaların devamı gelecek'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bu çalışmaların devamı gelecek'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bu çalışmaların devamı gelecek'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bu çalışmaların devamı gelecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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