Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi - Haberler
Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle telekonferansla toplantı yaptı.

30.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:40
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle telekonferansla toplantı yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede Selçuk, okul müdürü ve öğretmenlerden büyüklerin evde kalması için gönüllü destek istedi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında hasta sayısının kontrol altına alınması noktasında önemli olduğu vurgulanan Selçuk, "İçinde bulunduğumuz dönemde 65 yaşını aşmış büyüklerimizin evlerinden çıkmamaları konusunda okul müdürü ve öğretmenler de gönüllü sorumluluk üstleniyor" dedi. Bu noktada eğitim camiasının gösterdiği hassasiyete teşekkür ederek, Bilim Kurulu tarafından salgının büyümemesi için kritik olduğu vurgulanan bugünlerde 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve evde kalmaya ikna edilmelerinin sağlanması noktasında yeni bir çalışma olduğunu paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile telekonferansla toplantı yaptı. Öğretmenlerden ve eğitim yöneticilerinden öğrencilerin ve toplumun yararına faaliyetlerde yer almak için görevlendirilmeleri yönünde çok sayıda talep aldıklarını belirten Bakan Selçuk, eğitimcilere ülkece geçirdiğimiz bu zor günlerde ortaya koydukları sorumluluk yaklaşımı için teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve alandaki uzmanların Covid-19 salgınının kontrol altına alınması konusunda önümüzdeki 2 haftanın önemine dikkat çektiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu dönemde özellikle 65 yaşını aşmış büyüklerimizin evden çıkmamalarına destek için yapılan çalışmaların ülke çapında sistemli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Bakan Selçuk, okul müdürlerinin muhtarlarla iletişim kurarak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak evde kalmalarına destek olmalarının sağlanacağını belirtti. Her ilde salgınla ilgili işlevsel bir kriz masası kurulduğunu belirten Selçuk, bu yapıların Ankara ile sürekli irtibatta olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak okulla ilgili motivasyonu korumak için yapılan çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Bakan Selçuk, üretimleriyle topluma destek olan meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine il müdürleri aracılığıyla bir kez daha teşekkürlerini iletti.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Defne Samyeli Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Arda Turan Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:20:00. #1.15#
title