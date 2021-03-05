Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek vazifemiz"

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmenin ve bunun üstüne yenilerini koymanın vazifeleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi, yarışabilmesi ve bu yarışma neticesinde de bayrağımızın gölgesi altında dimdik...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmenin ve bunun üstüne yenilerini koymanın vazifeleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi, yarışabilmesi ve bu yarışma neticesinde de bayrağımızın gölgesi altında dimdik ayakta durabilmesi, temel gayelerimiz arasında." dedi.

Sakarya'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesinde yetkililer ve vatandaşlarca karşılanan Bakan Selçuk'a çiçek takdim edildi.

Selçuk, Sakarya'da eğitime dair konuları gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak ve geleceğe dair birtakım tasavvurları ortaya koymak için kentte bulunduklarını söyledi.

Sakarya'nın gelişmesi için gerekli maddi ve manevi unsurları ortaya koyacaklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek, mevcut başarı hikayelerinin üstüne katlayarak yenilerini koymak vazifemiz. Bizler şikayet makamı değil, çözüm makamıyız. Bu yüzden şartlar ne olursa olsun, o şartın gereğini yerine getirmek, bu konuda alınabilecek her türlü tedbiri almak ve umudu asla yitirmemek bizim görevimiz. Bu görev şuuru içerisinde de Sakarya'da eğitimin daha da yükseklere taşınması, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin gözündeki pırıltıların artması birinci önceliğimiz.

Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi, yarışabilmesi ve bu yarışma neticesinde de bayrağımızın gölgesi altında dimdik ayakta durabilmesi, temel gayelerimiz arasında. Devletin bütün kurumlarının dayanışma içerisinde eğitime dair ortaya koyduğu yapılanmanın, yeniliklerin, müjdelerin gerçekleştirilmesi için gösterilen birliğe, beraberliğe teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bütün imkanlarımızı; çocuklarımızın geleceği, bu ülkenin ufku için tabii ki işe koşacağız."

"Zorluklardan yılmamak gerekiyor"

Bakan Selçuk, geleceğe dair daha fazla umutlanacak bir dönemde bulunulduğuna işaret ederek, "Zorluklardan yılmamak ve mevcut güçlüklere bakıp da yılmamak gerekiyor. Kendimize hedef koyalım. Bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bir görev şuuru içerisinde olursak memnuniyet duyarız." dedi.

Selçuk, açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile makamında görüştü.

Ziyaretlerde, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek