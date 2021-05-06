Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli mevkidaşı Marwan Awartani ile görüştü
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli mevkidaşı Marwan Awartani ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli mevkidaşı Marwan Awartani ile görüştü
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin Eğitim Bakanı Marwan Awartani ve heyetiyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin Eğitim Bakanı Marwan Awartani ve heyetiyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Filistin ile eğitim iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda mevkidaşım Sayın Marwan Awartani ve heyetiyle çevrim içi toplantıda bir araya geldik. Öğrencilerimizi desteklemek için çalışma grupları oluşturuyoruz. Kardeş ülkedeki gençlerimize selam olsun..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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