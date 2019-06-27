Milli Eğitim Bakanı Selçuk Erzincan'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da öğretmenler, iş insanları ve hayırseverlerle buluştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Bakan Selçuk, kentteki Taşçı Konağı'nda eğitime katkı veren hayırseverler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, bu programın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'ne geçerek "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Öğretmenler ile buluşması sonrası Erzincan Valiliğine giden Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim açısından Erzincan'ın bir çok bileşende iyi durumda olduğunu söyledi.

Erzincan'ın eğitimdeki temel göstergelerini dikkate alıp kentin fotoğrafını çekerek görüş alış verişinde bulunmak için buraya geldiğini söyleyen Selçuk, "Arkadaşlarla görüş alış verişinde bulunduk, yaptığımız istişareler sonucunda alınması gereken tedbirleri konuşuyoruz ve almayı planladığımız tedbirlerin hangi aşamada ne kadar süre içerisinde ne şekilde yapılacağına dair de planlamalar gerçekleştirilecek, inşallah." dedi.

Selçuk, kentin eğitimde daha ileriye taşınması için gayret edeceklerini anlatarak, ziyaretinde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştuğunu hatırlattı.

Öğretmenlerle de yüz yüze gelip eğitimin genel kapsamı ile ilgili sohbet ettiklerini aktaran Selçuk, ziyaret ve temasların eğitimin ilerlemesine büyük katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Selçuk daha sonra Vali Ali Arslantaş ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a makamlarında ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Bakan Selçuk'a ziyaretlerinde AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile bazı kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA