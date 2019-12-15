Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

15.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:17
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı , öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitime ilişkin hareket noktamız güçlü öğretmen, güçlü gelecektir"
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