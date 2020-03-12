Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (1)
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Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

12.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:16
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi.

Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararların teknik detaylarını paylaştı.

Toplantıda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızın, salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleriyle tüm dünyaya örnek olabileceğimiz Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." diye konuştu.

Selçuk, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti.

23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Selçuk, bakanlık uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili tüm aşamaların en ince detaylarına kadar çalışılarak, öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Veliler ve öğrencilerin tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim Bilişim Ağı, "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır."

Selçuk, bu süre zarfında bütün okullarda eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı olarak uygulanan dezenfeksiyon çalışmalarının yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde detaylı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Geçen hafta bütün okullarda bu tür çalışmaları hayata geçirdiklerini, tatil sürecinin bu yönde yeni bir imkan doğuracağına dikkati çeken Selçuk, öğretmen ve yardımcı personellerin de uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programına katılımlarının sağlanacağını aktardı.

"Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüse karşı tedbirlerini üç aşamalı olarak hayata geçirdi." diyen Selçuk, şunları söyledi:

"Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ailelere birtakım bültenler gönderildi. Eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen çalışmaları yapıldı. Her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte en önemli görev hiç şüphesiz ebeveynlerimize düşüyor. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkate almamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip, dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becelerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. 23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik detaylar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu yapmaya çalıştığım açıklamalar önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak."

Selçuk, çocukların eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla aldıklarını, karşılaşabilecekleri muhtemel durumlara ilişkin de senaryolarının hazır olduğunu, toplumun desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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