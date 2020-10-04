Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferans ile görüştü Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferans ile görüştü Açıklaması

04.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:39
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferans ile görüştü Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferansla yapılan toplantıda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferansla yapılan toplantıda bir araya geldi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin'den Washington'a, Londra'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ataşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitime geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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