Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak.

16.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:42
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak.' yorumu doğru değil." dedi.

Selçuk, CNN Türk canlı yayınına uzaktan bağlanarak eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, kanunun tedbir amaçlı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularla mücbir sebeplerle karşılaşıldığında bunun tedbirinin alınıp mevzuatın uyumlulaştırılması gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."

"Konu bilimsel verilerle ortaya konmalı"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, konunun bilimsel verilerle ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Pandemi sürecinde gün gün, hafta hafta hem dünyayı hem Türkiye'yi izlediklerini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"Ülkedeki her şehrin durumunu özel olarak görüşüyoruz. Bilim Kurulunun da tavsiyesinin dikkate alınacağı, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin verilere dayalı olarak ele alınacağı bir ortama bakıp ondan sonra karar vermek... Bu, sadece bir Bakanlığın ya da uzmanın kararı olmayıp Türkiye'nin kararı. Bu çerçevede de önümüzdeki haftalarda, günlerde her gün yaptığımız değerlendirmeyi yoğunlaştırıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile iletişim halinde 'neyi nasıl yapalım'ın kararını hep birlikte vereceğiz ve bunu da en erken zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok ama koşullar değiştiğinde verilere bakarak bir zaruret olursa bu meseleyi yeniden ele alırız."

"Müjdelerimizin devam edeceğini söylemek isterim"

Bakan Selçuk, Hatay'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen solunum cihazının seri üretiminin mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine mesleki eğitimi son derece önemsediklerini vurguladı. Bunun ekonomi, eğitim ve istihdamla ilişkili olduğuna dikkati çeken Selçuk, o nedenle mesleki eğitimin gelişmesi için koşullar oluşturduklarını söyledi.

Selçuk, Hatay'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümünde üretilen solunum cihazına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim mucit seviyesinde, yani çeşitli icatlar üzerine kafa yoran, gerçekten buluşlar ve Ar-Ge çalışmaları üzerine kafa yoran ekiplerimiz, öğretmenlerimiz var. Akademisyenlerden de destek alıyoruz. İlk müjde Hatay'dan geldi. Solunum cihazı üretildi. Şu anda akademisyenlerin ve öğretmenlerimizin test edip çalıştığını gördüğü ve kanıtladığı bir cihaz ama bu cihazların bazı süreçleri var. Mesela biz bunu ihraç etmek istesek ya da seri üretime sokup satışa sunmak istesek bazı tescil süreçleri var. Biz bunu maske makinesi için de yaptık. Biz maskeyi şu an üretiyor muyuz? Her gün 100 bin tane üreten makinemiz var. Buradaki şu andaki amaç acil bir amaç. Bunun bilimsel olarak testini yaptık, çalıştığını gördük. Bu konudaki müjdelerimizin de devam edeceğini buradan söylemek isterim."

"Sürekli istişare halindeyiz"

Eğitime verilen aranın 30 Nisan'da sona ereceğinin hatırlatılıp sürenin uzatılmasının söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz aslında her hafta kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlıklarımız görüşüyoruz. Bu konu, sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar, bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. O yüzden de sürekli istişare halindeyiz. Her gün görüşmeler halindeyiz, gelişmeleri paylaşıyoruz. Eğer koşullar bunu gerektirirse yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Bu birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konu."

Kaynak: AA

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