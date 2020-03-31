Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı.

31.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:48
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." dedi.

Bakan Selçuk, TV100'ün canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların kapalı olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirten Selçuk, "Her çocuğumuzu sanki sınava başvurmuş gibi kabul ettik. İsteyen tabii ki girmeyebilir. Ama velilerin strese girmemesi, başvuruda sorun çıktı mı, internette kesiklik oldu mu gibi bir takım endişeler yaşamaması için böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav tarihinde bir erteleme beklemediklerini dile getiren Selçuk, zorunlu bir durum olmadığı sürece prensip olarak sınavın zamanında olmasını istediklerini söyledi.

Özel okullardaki bazı ücretlerle ilgili teknik çalışma sürüyor

Bakan Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin bir düzenleme hazırlığının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya karşılık, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bazı teknik çalışmalar devam ediyor. Esasen bir özel okulun aldığı ücreti tümüyle iade etmesi orada görevli olan öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek. Dolayısıyla okulların sürdürülebilirliği konusunda belirli bir standardı korumak önemli. Özel okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde kamuoyuna açıklama yaptı. Diğer bazı ücretlerle ilgili çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de Milli Eğitim Bakanlığında teknik olarak ele alınıyor."

Selçuk, 20 bin öğretmenin atama takvimine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda okullar kapalı. Dolayısıyla okullardaki belirsizlik ortadan kalktığında atama ile ilgili süreç de otomatik olarak işleyecek. Bu konuda geçmişte sorun çıkmadığı gibi şimdi de çıkmayacak." dedi.

Okulların kapalı olması süresince ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Bu konuyu birinin gündeme getirmesi gerekmiyor. Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, öğretmen alımı konusunda yeni atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceklerini söyledi.

Selçuk, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ödeneklerine ilişkin bir soru üzerine, bu konuların hukuki çerçeve içerisinde ele alınması gerektiğini, bu kapsamda çalışmalarının devam ettiğini, ilerleyen günlerde de konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

Hiperaktivite, dikkat dağınıklığı ve kaynaştırma eğitimindeki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine nasıl dahil olduğu ve onlara nasıl bir psikolojik destek sağlandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Selçuk, hem anne babaların hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin hangi problem durumlarında nasıl davranacağı, ne tür davranışlar sergileyeceği ile ilgili kitapçıklar, psikososyal destek paketleri yayınladıklarını, bunları ailelere okullar vasıtasıyla da ulaştırdıklarını ifade etti.

Selçuk, bazı durumlarda uzmanların yüz yüze desteğinin gerekebildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz vasıtasıyla da ailelerle irtibatımız var. İllerimizde de bir rehberlik desteği süreci başlattık. Her ilimizde belirli rehber öğretmen arkadaşlarımız, belirli bir görev taksimi içerisinde her çocuğumuzun ihtiyacına yanıt vererek ve anne babalara yardımcı olmak, rehberlik anlamında ne tür yönlendirmeler yapılabilir, bu konularda destek olmak için de her ilde ekipler kurdu. Bu şekilde çalışamalar devam ediyor. Bunun yanında EBA'da özel eğitimle ilgili anne babalara yönelik, otizme, hiperaktiviteye yönelik birçok uzmanımızın açıklamalarını içeren videolar da var."

"Bütün anne babalar, çocuklarımız müsterih olsunlar"

Selçuk, bu haftadan itibaren her şeyin yerine oturduğunu, uzaktan eğitimde yaşanan problemlerin büyük ölçüde halledildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sürekli dışarda olduğumuz, ekiplerle çalıştığımız için aslında bizler de risk altındayız ama şu hep gönlümüzde, beynimizde, zihnimizde duruyor, biz çocuklar için bir şey yapıyoruz. O yüzden de enerjimiz var, motivasyonumuz var. Bu ülke için bir şey yapıyoruz. Bu ülkenin geleceğine dair umutlarımızı taşıyoruz ve bunu herkese de yaymaya gayret ediyoruz. Bütün anne babalar, çocuklarımız müsterih olsunlar, her gün daha iyileşecek şekilde EBA'daki kalitenin artacağını görecekler ve giderek farklı uygulamalarla da karşılaşacaklar. İnşallah bu durum çok uzamaz ve biz okullarımıza kavuşuruz. Öğretmenlerimizle beraber şu anda uzaktan da olsa her çocuğumuza erişmeye ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette eksiğimiz vardır ama yolumuzu yürüyoruz merak etmesinler."

Canlı sınıfların testleri sürüyor

Çocukların internete erişimde sıkıntı yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak televizyon üzerinden yayın yapmayı öncelikli kıldıklarını dile getiren Selçuk, "Erişilebilirlik konusunda özellikle sınava giren çocuklar için bir eksiğimiz olmasın istiyoruz. Bu haftadan itibaren canlı sınıflar, sadece sınava giren öğrenciler için açılmaya başlanıyor, testleri yapılıyor. Çocuklarımız öğretmenleri ile ekranda yüz yüze gelip sorularını sormak ve sınıfta işlenen dersi birlikte ele almak gibi bir imkana da sahipler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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