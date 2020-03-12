Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak." Kaynak: AA