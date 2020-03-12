Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.
12.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:06
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak."
Kaynak: AA