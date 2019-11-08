Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim arazilerinin oluşturulmasında biraz daha hassasiyete...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.
08.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:39
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim arazilerinin oluşturulmasında biraz daha hassasiyete...