Milli Eğitim Bakanı Selçuk, E-okul Yazılım Sisteminin Dünyaya Satılması İçin Girişimde Bulunacaklarını Açıkladı

Beyoğlu Sohbetleri'ne konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemine yönelik yaptığı açıklamada, "E-okul diye bir yazılım mesela birkaç ay sonra ben onu dünyaya satmak istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımız siz varsanız biz varız diyoruz. Yoksa Ankara'dan talimatla yürüyecek iş değil, resmi yazı yazarak bu iş olmaz" dedi.

BAKAN SELÇUK, BEYOĞLU SOHBETLERİNE KONUK OLDU

Beyoğlu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Gazeteci Nagehan Alçı ile dini temsilciler, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Sohbette konuşan Bakan Selçuk, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"E-OKUL'U DÜNYAYA SATMAK İSTİYORUM"

Eğitim sistemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim milli olmaz dedim çok tepki aldım bu konuda yine alacağımı biliyorum ama bunu söylemeyi çok seviyorum. Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır. Biz müfredatı değiştirdiğimizde reform yaptık demeyiz. Aslında reform kelimesinin kendisi çok sağlıklı bir kelime değil. E-okul diye bir yazılım mesela birkaç ay sonra ben onu dünyaya satmak istiyorum. Bu kadar güzel ve kapsamlı bir çalışma yapılmış yıllar içerisinde" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DAN TALİMATLA YÜRÜYECEK İŞ DEĞİL"

Eğitim Fakülteleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Bu çok uzun yıllardır böyle asla dokunulmamış ve değiştirilmemiş biz ilk defa öğretmen yetiştirmenin kaynağına da dokunmuş olacağız. İlk kez şunu yapmaya çalışıyoruz hiçbir ülkenin eğitim kalitesi o ülkenin öğretmeninin niteliğini aşamaz. Biz öğretmene katkı sağlamazsak, yetiştirmezsek inanın bu işin bir çözümü yok. Benim söylediğim bir şey vardır eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez bir kurumdur. Öğretmen arkadaşlarımız siz varsanız biz varız diyoruz. Yoksa Ankara'dan talimatla yürüyecek iş değil. Resmi yazı yazarak bu iş olmaz" dedi.