Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli...
Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli... - Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler.

17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:28
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler