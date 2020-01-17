17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:28

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor."

Kaynak: AA