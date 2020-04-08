Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kulp'da odun toplamaya giden köylülere yönelik hain saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Selçuk, "Dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiği bu günlerde dahi hainlikten geri durmayan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA