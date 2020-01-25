Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Deprem sonrası vatandaşlarımız için okullarımızı açtık"

25.01.2020 01:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:31

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlar için okulların açıldığını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. Yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA