Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları...

06.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:51
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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