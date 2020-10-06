Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım."