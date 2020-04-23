Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ve telafi eğitimlerine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız olacak.

23.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:02
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ve telafi eğitimlerine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız olacak." dedi.

Selçuk, AHaber canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.

Sosyal medya hesaplarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara devrettiğine ilişkin paylaşımını hatırlatan Selçuk, "Onlar bizim Bakanlığımıza gelip koltuklarımıza oturup bizi temsil ediyorlardı. Fakat bundan mahrum olmasınlar diye sosyal medyada böyle bir şeyi denemek istedim ve bugün onlara emanet. " değerlendirmesinde bulundu.

Bayram dolayısıyla TRT EBA kanallarında yayınların 14.00'e kadar süreceğini ve bunların tekrarının olacağını dile getiren Selçuk, 23 Nisan için bestelenen 100. Yıl Marşı'nın cep telefonlarından kayıtlarla gerçekleştirildiğini anlattı.

Bakan Selçuk, 23 Nisan'da çocuklara hediye olarak kaleme aldığı "İçimdeki Okul Sesleri" kitabına dijital ortamdan ulaşılabileceğini, kitabın sınırlı sayıda da basımının yapılacağını aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki çocuklara ve ailelere tavsiyelerinin sorulması üzerine Selçuk, "Dünya tarihi açısından zor zamanlar. Biz bu zamanları güzel hatıralar biriktirerek birbirimizle dayanışma içinde, birlik içinde olarak mı geçireceğiz yoksa ciddi travmalarla, problemlerle hatırlanan bir dönemimiz mi olacak?" ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde okulun anlamının daha iyi kavrandığını belirten Selçuk, okulun sadece akademik bilgilerin edinildiği yer olmadığını belirterek, "Okul arkadaşlıktır, okul sosyalleşmedir, okul fiziksel harekettir, okul oyundur. Bu ihtiyaçlar, şu anda evin içinde giderilmek durumunda. Ailelerimize destek olmak için ekip arkadaşlarımızla beraber sürekli çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bu süreçte Bakanlığın ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri, rehberler, eğitim takvimleri, etkinlik önerileri ve EBA TV yayınlarına ilişkin çalışmaları özetleyerek, "Bütün bunlara baktığımızda şartları zorlayarak iyi hatıralar biriktirmek için dayanışma içinde olacağız." dedi.

"Gün gün, hafta hafta planlarımız hazır"

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.

Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız olacak."

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var. Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.

"Eğitimde normale dönüş için farklı adımlar planlandı"

Salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvimin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."

Kaynak: AA

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